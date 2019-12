Palmas para Simone e Selma

As senadoras Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e Juíza Selma, relatora do projeto para restaurar o começo de cumprimento de pena de condenados em segunda instância, deram uma lição de coragem e coerência ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Este derrotou Renan Calheiros, mas faz o jogo dele, boicotando iniciativas de levar a voz do povo para a solerte ação antimajoritária do Supremo Tribunal Federal. Atendendo a 43 dos 41 senadores, Tebet convocou sessão terminativa para votar o relatório de Selma. Clap clap clap.