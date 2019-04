Pacote anticrime de Moro sabotado

Já chegaram por sinais de fumaça a Bolsonaro que, se não sacrificar o pacote anticrime de Moro, a reforma da Previdência não passará. Só que, mesmo que o governo sacrifique os projetos do ministro da Justiça, os de Paulo Guedes também não passarão. Sem “base”, governo não tem como garantir que não volta com a reforma criminal após aprovada a reforma da Previdência. Ou seja: tira Guedes e coloca Moro, mas não para manter os ladrões em seus covis. Melhor do que ir para o Congresso e ficar em Comissões com os que só se interessam por comissões. É chamar a imprensa e a mídia eletrônica e tratar diretamente com o patrão: o eleitor. Só bobo cai nessa armadilha quase explícita.

Assuntos do comentário da sexta-feira 5 de abril de 2019:

1 – Haisem – O que indicam os sinais de fumaça que estão sendo emitidos no Planalto Central e você têm captado por aqui no Planalto de Piratininga a respeito de reforma da Previdência e pacote anticrime?

2 – Carolina – A manchete do Estado revelou que “em busca de apoio, Bolsonaro pede ajuda e desculpas a partidos”. Por que o presidente resolveu desde ontem bater altíssimos papos com os chefões dos partidos, já que avisou que não vai tratar de jeito nenhum de cargos nessas conversas

3 – Haisem – Quais são as críticas que o líder do PSL está fazendo ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que se tem demonstrado tão solícito ao presidente Bolsonaro e a seu partido

4 – Carolina – O que levou o ministro Edson Fachin a mandar os processos contra Zeca Dirceu e seu pai, Zé Dirceu, da Justiça Penal para a Eleitoral

5 – Haisem – Com Temer sendo considerado réu, agora ao lado da filha, Maristela, por causa de uma reforma na casa dela, seria o caso de dizer que neste começo de outono foi aberta a caça ao ex-presidente

6 – Carolina – A Folha de S. Paulo informa em manchete de primeira página que a Polícia Federal viu indícios de laranjas no caso do ministro do Turismo. E agora, Jair?

7 – Haisem – Você se surpreendeu com a decisão da perícia da Policia Federal sobre o incêndio do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, ao concluir que o fogo deve ter sido ateado por um curto circuito num aparelho de ar condicionado

8 – Carolina – Qual é o cardápio de sua entrevista no Blog do Nêumanne na edição desta semana, protagonizada pelo ex-jornalista e historiador Hugo Studart