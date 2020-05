Outra prova contra Bolsonaro

Houve quem não visse no vídeo exibido depois de levantado o sigilo pelo decano do STF Celso de Mello, a prova material prometida por Sérgio Moro nas acusações de interferência política de Bolsonaro na troca do superintendente no Rio e na demissão do diretor-geral,, uma evidente tolice. Até porque domingo o Estado de S. Paulo publicou outra prova material de que o ex-ministro da Justiça falou a verdade e o presidente mentiu repetidas vezes quando tentou desmenti-lo, com a publicação de mensagens de WhatsApp da manhã do dia da reunião em que JB avisou que demitiria e ainda pôs a cereja no bolo ao dizer que ele podia escolher se a demissão seria a pedido ou ex-officio. Quem quiser continuar acreditando piamente nas mentiras do capitão cloroquina continue. Eu estou fora disso aí. E digo mais: essa história de ala ideológica do governo Bolsonaro é uma farsa. Não há ideologia nesse fanatismo, só uma sequência de crimes de mera delinquência. Direto ao Assunto. Inté. E só verdade nos salvará.

