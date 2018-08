Outra na ferradura

Na mesma tarde em que, por 6 a 5, o Supremo Tribunal Federal extinguiu a prescrição da devolução aos cofres públicos do que corruptos furtaram do erário, por 7 a 4 os mesmos ministros votaram a favor do aumento de 16,38% dos próprios vencimentos mensais, que passaram para R$ 39 mil. Foi uma espécie de preço a ser pago pelo contribuinte, uma espécie de prêmio que eles se doaram pelo grande sacrifício que impuseram àqueles que os nomearam e se locupletaram do cargo para enriquecer. A decisão tem efeito cascata, pois o que esses cavalheiros ganham é limite do que podem receber servidores. O especialista Raul Velloso lembrou que as corporações é que mandam aqui. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde as 6 horas da quinta-feira 9 de agosto de 2018.

Para ouvir clique aqui