Os vices da vez

História da República valoriza vices e eleitor precisa conhecer os que estão na disputa do segundo turno domingo. Mourão foi acusado de ter torturado Geraldo Azevedo, que nem na lista de mil oitivas da Comissão da Verdade figura como torturado. Manuela d´Ávila pertence ao PCdoB de João Amazonas, que abandonou jovens militantes na mata no Araguaia à própria falta de sorte, como denuncia historiador Hugo Studart no livro Borboletas e Lobisomens recém-lançado. Se gostar do vídeo, por favor, dê um like e inscreva-se no meu canal para ser avisado dos próximos que gravar e publicar.

