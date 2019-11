Os sonhos de Gleisi

Eleita para mais um mandato na presidência nacional do PT, Gleisi Hoffmann contou em seu discurso de vitória seus sonhos: Lula inocente, com sentença de Moro cancelada e o ex-juiz condenado e preso. Ela desistiu da reeleição para o Senado porque sabia que a perderia e disputou uma vaga na Câmara para garantir foro privilegiado e, assim, fugir das suspeitas de que ajudou o marido, Paulo Bernardo, a furtar as aposentadorias dos servidores do Ministério do Planejamento, de que era titular. Ela entende o chefe.