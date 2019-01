Os “rolos” de Flávio na Alerj

O deputado estadual fluminense Flávio Bolsonaro, senador eleito, empregou em seu gabinete a mãe e a mulher de um chefão miliciano, tenta transferir a responsabilidade do erro para o motorista Fabrício Queiroz e põe o pai, o presidente Jair, no epicentro do furacão, ao tentar se defender. O PT pretende inocentar-se da própria roubalheira bilionária acusando a família Bolsonaro de não ter moral para lhes apontar o dedo. Enquanto isso, Carlos Alberto Pocente, motorista do petista de alto coturno Palocci, confirmou que o conduziu ao Aeroporto de Congonhas para entregar uma caixa de uísque, que, segundo o ex-patrão, estava cheia de dinheiro e se destinava a Lula. E, só para não deixar no ar dúvida nenhuma, Renan presidente do Senado não. #renão. Se gostou deste vídeo, por favor, dê um like, compartilhe-o no Twitter e no Facebook e inscreva-se no meu canal, clicando no sininho para ser avisado quando publicar os próximos. Direto ao assunto, inté e Deus é mais!