Em artigo no Estadão, o epidemiologista Gonzalo Vecina, da USP, escreveu: “os riscos da Copa América no Brasil são de uma grande aceleração na pandemia da covid 19. Não adianta falar que não vai ter público. Teremos aglomerações na porta dos estádios, nos bares e nos restaurantes para torcer. Esse é o espírito de uma competição desse tipo. Acho que o Governo Federal aceitou sediar a Copa América provavelmente por causa dessa característica da competição.” O dr,. Renato Kfouri entrevista ao Estadão Notícias manifestou idêntica apreensão. O negacionismo dos clubes de futebol no Brasil em nome de uma paixão irracional que supera até o risco de morte é lamentável. E ainda há obscurantistas dizemdo que oposição perde razão na crítica à pregação da aglomeração pelo próprio presidente da República.

Assuntos para comentário da terça-feira 1 de junho de 2021

1 – Haisem – Conmebol anuncia Copa América no Brasil; caso pode ir à Justiça – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão de hoje. Este é mais um caso de abertura para um gênero de primeira necessidade ou uma nova adesão ao negacionismo na pandemia

2 – Carolina – Presidente da CPI da Covid vê motivos para indiciamentos – Este é o título de uma chamada no alto da primeira pagina do jornal deste primeiro dia do mês de junho. Trata-se de uma análise realista do ponto a que chegou a investigação do Senado ou apenas uma previsão precipitada

3 – Haisem – Guedes diz que Bolsonaro não quer reforma administrativa – Este é o título de outra chamada na dobra de cima da capa do jornal desta terça-feira. Você vê alguma surpresa nessa constatação do ministro da Economia, que antigamente o presidente chamava de posto Ypiranga em matéria de economia

4 – Carolina – As manifestações contra Bolsonaro – Este é o título do primeiro editorial publicado no alto da página de Notas e Informações do Estadão de hoje. Qual foi a posição adotada a respeito da polêmica sobre os primeiros atos significativos de oposição ao governo nas ruas do País

5 – Haisem – PM bolsonarista agride; chefe se omite – Este é o título do artigo de sua autoria que circula agora no Portal do Estadão. Para que aspecto da disputa política antecipada da eleição presidencial de 2022 você chama a atenção do público leitor neste momento

6 – Carolina – Morre filho de Windersson Nunes e Maria Lina, que nasceu prematuro – O que chamou sua atenção no anúncio desta morte em meio às estatísticas letais da pandemia da covid 19 neste instante