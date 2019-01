Os reais inimigos de Bolsonaro

Post de Bolsonaro ironizando os críticos de suas escolhas pessoais para cargos públicos que deveriam ser preenchidos por critérios técnicos, da óbvia lavra do filho Carlos, choca pela deselegância e pela truculência num momento de muita confusão interna de seu governo, que ainda não sinaliza para um rumo claro, perdendo-se em episódios desimportantes e deixando de lado missões prioritárias, tais como a retomada econômica pela equipe de Paulo Guedes, que tem indicado diretrizes racionais, e o combate aos crimes de corrupção e de violência, a cargo da autorizada competência do ex-juiz Sérgio Moro. Está na hora de o presidente retomar as trilhas que abriu na campanha e de o artífice das citadas iniciativas de causa incerta e efeitos duvidosos, seu filho Carlos, cumpra seu mandato de vereador no Rio. Direto ao assunto. Inté. E Deus é mais!

