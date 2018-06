Os pepinos de Temer

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na manhã da segunda-feira 5 de fevereiro de 2018, abordando os seguintes temas: o passado de Cristiane Brasil aparece no Fantástico e complica sua posse no Ministério do Trabalho; maus agouros cercam decisão do governo Temer de votar reforma da Previdência na Câmara dia 20; Moro, Rosângela, Marcelo e Simone metem os pés pelas mãos na defesa do auxílio-moradia que recebem; a primeira suspeita de queima de arquivo na Lava Jato; um caso similar ao de Celso Daniel assombra tríplex que Lula diz que não é dele no Guarujá; e a execução do doente socorrido numa ambulância na tragédia grega da violência carioca. Eliane Cantanhêde abordou o Congresso reabrindo com o grande pepino da reforma da Previdência, da qual nem mesmo os mais otimistas acreditam na aprovação e o dia D para Lula, com possibilidade de votação, numa das turmas, da prisão após condenação em segunda instância. Alexandre Garcia comentou a economia enfraquecendo a moda de falar mal de Temer; Cristiane Brasil cada vez menos ministra; e Lava-jato: grandes operadores, grandes negócios. (Raul Schmidt). Em Direto da Fonte, Sonia Racy registrou que Partido Novo é a legenda com a maior proporção de homens.

