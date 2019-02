Os maduristas do Brasil

Enquanto o tirano Maduro mata índios e pobres na fronteira, incendeia caminhões com remédios e alimentos doados ao povo que massacra, seus devotos no Brasil espalham as mentiras que ele usa em seus delírios de autocrata. O ex-chanceler de Lula e Dilma, Celso Amorim, de seu posto em Genebra, onde serve de estafeta das calúnias de Lula contra o Brasil, sustentado por nós, vítimas dos desgovernos petistas aos quais serviu, sabota os esforços do governo, que já o devia ter trazido de volta para Brasília. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no meu canal, clique no sininho para ser avisado quando publicar os próximos e compartilhe-o em Facebook e Twitter. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.