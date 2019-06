Os golpes do Congresso em Bolsonaro

Bolsonaro ficou irritado ao ler texto de lei aprovada pela Câmara modificando critérios para nomeação de dirigentes das agências regulatórias e perguntou se não estaria sendo reduzido ao papel de “rainha da Inglaterra”. De fato, antes disso, o Congresso tem dado vários exemplos de como tem reduzido o poder do chefe de Executivo a ponto de retirar completamente seu papel de definidor da lei mais importante da República, a que define o Orçamento anual. Os parlamentares argumentam que o presidente desrespeita a democracia ao não dar ao Congresso o devido valor, mas a verdade é que o eleitor que o escolheu para cumprir determinado programa de governo tem sido extorquido da prerrogativa de governar e logo pelo Poder que, em teoria, representa o cidadão. A questão que fica é: e agora fazer o quê?

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário da segunda-feira 24 de junho de 2019

1 – Haisem – Ao comentar a lei votada na Câmara alterando a gestão das agências reguladoras, o presidente Bolsonaro questionou a tentativa de o Congresso o estar querendo tornar uma espécie de rainha da Inglaterra. Ele tem razão ou estaria exagerando

2 – Carolina – Por que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, recorreu ao célebre poema satírico do poeta romano Horácio sobre o parto da montanha para definir a parceria entre o site The Intercept Brasil, a Band News e a Folha de S.Paulo

3 – Haisem – Será que o colega Elio Gaspari faz bem ao criticar a tentativa de debilitar e desmoralizar o ex-juiz Sérgio Moro utilizando a tática do conta-gotas, que investiu no domingo no apoio da Lava Jato a Moro em momento em que ele era questionado no STF

4 – Carolina – Que razões você acha que o jornal O Globo teve para pedir desculpas ao leitor na correção da notícia que deu sobre afastamento que não houve de procuradora do processo sobre o tríplex do Guarujá, a partir de informações sobre vazamentos de mensagens de Telegram

5 – HaisemHais – Será que as críticas divulgadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito do BNDES sobre eventuais irregularidades cometidas em financiamentos de obras no exterior pelo banco público poderá ter o condão de ressuscitar a demanda de sua chamada caixa preta

6 – Carolina – Você considera que a informação publicada pelo colega Lauro Jardim em sua coluna no Globo de que os advogados que defendem Adélio Bispo de Oliveira, que esfaqueou Bolsonaro em Juiz de Fora em setembro de 2018, encerra definitivamente o caso

7 – Haisem – Quais são as chances de o ex-governador do Rio Sérgio Cabral conseguir, enfim, a delação premiada, que pleiteia, ao insistir sete vezes perante o Ministério Público de que se dispõe a dar mais informações sobre atuações ilícitas de políticos, burocratas e empresários

8 – Carolina – Qual é o spoiler que abre a semana sobre sua entrevista no Blog do Nêumanne, que pode ser encontrada no Portal do Estadão agora