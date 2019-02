Os filhos de Bolsonaro

Flávio Bolsonaro tomou chá de sumiço quando eram recolhidas assinaturas para a CPI da Lava Toga no Senado e, assim, não contribuiu para tirar a cúpula do Judiciário do caminho da renovação da política prometida por seu pai e seu partido ao eleitor. Seu irmão Carlos, que não dá ao pai, o presidente Jair, um segundo de solidão, sossego e meditação, pois está sempre a seu lado, acaba de criar uma crise em pleno Palácio do Planalto. Como a saúva dos tempos de Monteiro Lobato, ou Bolsonaro acaba com sua filhocracia ou esta acaba com o governo dele e, em consequência, com o Brasil. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no meu canal, clique no sininho para ser avisado quando gravar os próximos e compartilhe-o no Twitter e no Facebook. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver o vídeo no YouTube clique aqui