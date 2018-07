Os fichas sujas no poder

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na manhã da terça-feira 9 de janeiro de 2018 abordando a insistência de Temer em manter filha de Jefferson no Ministério do Trabalho, a desistência pela segunda vez de Cármen Lúcia de visitar o presídio de Aparecida de Goiânia; o recuo do governo de flexibilizar a “regra de ouro”; e a manutenção do diretor do Detran de Minas Gerais, apesar de sua ficha suja de motorista.

Em Direto ao Ponto, Sonia Racy contou que a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, esteve em Goiás, mas foi convencida a não visitar o complexo penitenciário. Alexandre Garcia comentou a frustrada inspeção de Cármen Lúcia no referido presídio; o recuo de governo na decisão de mudar a lei de responsabilidade fiscal: e a evidência de que o governo poderia ter evitado vexame com filha de Roberto Jefferson. Eliane Cantanhede perguntou se Cristiane Brasil toma posse ou não no Trabalho com Temer sacolejando de recuo em recuo. Agora, na flexibilização da “regra de ouro”.

