Os “democratas” do PT

Em meu artigo, publicado na página 2 do Estadão de hoje (Chororô de vencidos desrespeita o eleitor), manifestei minha repugnância com políticos profissionais que insultam eleitores que os derrotaram numa eleição limpa e, na mesma página, o ex-advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, quando Lula era presidente, Almir Pazzianotto Pinto, mostrou em O pecado da omissão como o PT praticou todos os crimes de que agora tenta acusar seu adversário Bolsonaro. Se gostar do vídeo, inscreva-se em meu canal do Youtube e será avisado dos próximos que gravarei e publicarei.

