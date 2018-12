Os chiliques de Onyx

A pior reação que pode haver à revelação pública da investigação do Coaf sobre movimentação financeira atípica de ex-assessor de filho de Bolsonaro são chiliques do gênero do protagonizado pelo futuro chefe da Casa Civil do próximo governo, Onyx Lorenzoni, a respeito do assunto numa entrevista coletiva na qual o tema veio à tona de forma rotineira, porque, não adianta chorar, é notícia, sim. Quem não deve, já dizia minha avó, não teme. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no meu canal, clique no sininho para ser informado quando gravar e publicar os próximos; e me encontre no meu site Estação Nêumanne (www.neumanne,com) e no Blog do Nêumanne, Política, Estadão (https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/); de segunda a sexta feiras, às 6 horas, no Estadão Notícias do Portal do Estadão, e, às 7h30m, no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado FM 107,1 (eldorado@estadao.com.net); e esporadicamente no Estadão às 5 aqui mesmo no YouTube. Direto ao assunto, inté e Deus é mais!

