Os Bolsonaros na oposição

Na terça-feira 26 de março, não de carnaval, mas infernal, o chefe da Casa Civil de Bolsonaro, Ônyx Lorenzoni, visitou o Congresso e o filho do presidente, Eduardo apoiou votação quase unânime da Câmara dos Deputados, sob o comando do inefável Rodrigo Maia, diminuindo muito o poder da União sobre o Orçamento da República. Na mesma direção, líderes do PSL e do governo na Casa votaram pela aprovação, que era aprovada pelos Bolsonaro pai e filho em 2015, quando eram oposição. Pior até do que a derrota acachapante de uma administração com 85 dias foi a constatação de que o chefe do Executivo ainda não conseguiu sair da oposição, mesmo tendo obtido 58 milhões de votos na eleição.

Assuntos para comentário da quarta 27 de março de 2018

1 – Haisem – “Câmara mostra força e limita poder de gasto do governo” – é a manchete de hoje do Estadão O que conseguiu unir a quase unanimidade dos deputados federais – 448 votos a 3 – em torno de um projeto que adota o orçamento impositivo e, com isso, na prática o engessa ainda mais?

2 – Carolina – E o que dizer do projeto que está sendo engendrado na mesma Câmara pelo sindicalista Paulinho da Força que, entre outras inovações, mais uma vez anistiará os partidos políticos

3 – Haisem – Qual foi a reação dos esquerdistas, em especial petistas, mas não apenas eles, à confissão que certamente os surpreendeu do assassino brutal e desumano italiano Cesare Battisti

4 – Carolina – Quais são as chances que o Ministério Público vai ter de convencer a cúpula da Justiça a prender novamente Michel Temer, Moreira Franco e o coronel Lima Filho, a seu ver

5 – Haisem – Você acha que Paulo Guedes agiu bem ou mal ao não comparecer, como havia sido programado, à reunião de ontem da

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para explicar e defender a nova previdência de Bolsonaro

6 – Carolina – Por que você ficou tão encantado com o artigo que o embaixador aposentado Rubens Barbosa assinou na página 2 do Estadão de ontem, elogiando o acordo de cooperação com os americanos na última visita do Bolsonaro em torno da Base de Alcântara

7 – Haisem – Até que ponto a aliança de partidos a favor da reforma da Previdência e a reunião das legendas de oposição, sem PDT de Ciro Gomes, terão alguma influência prática a favor ou contra a iniciativa

8 – Carolina – Por que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, determinou o arquivamento da CPI da Lava Toga, com grande apoio de governistas