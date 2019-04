Os Bolsonaros contra a Lava Toga

Parecer favorável desnecessário e imerecido emitido pelo advogado-geral da União, André Mendonça, ao inquérito inventado por Dias Toffoli para impedir críticas e ameaças a membros de altos tribunais comprova que todo o clã Bolsonaro aderiu à blindagem destes. Afinal, o advogado-geral não tomaria uma atitude destas sem consultar o chefe. E a sabotagem do filho do presidente, Flávio, à instalação da CPI da Lava Toga no Senado, confirma que no triunvirato filial papai-hipotenusa apoia os três filhotes-catetos. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da segunda-feira 15 de abril de 2019.

