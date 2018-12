Os Bolsonaro e o Coaf

A movimentação de R$ 1,2 milhão na conta de um PM e assessor parlamentar da Alerj do deputado federal eleito Flávio Bolsonaro é mesmo atípica e o Coaf existe exatamente para desvendar esse tipo de operação, que, envolvendo filho e Michelle, mulher do presidente eleito, Jair Bolsonaro, é notícia, e não uma “tentativa de envolvimento”. Por enquanto, é apenas um dissabor, mas o futuro chefe do governo, que nada tem a ver com a operação em si, está envolvido por laços de sangue e do matrimônio. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no meu canal e clique no sininho para ser informado das próximas gravações e publicações. Se quiser, poderá me encontrar diariamente no Blog do Nêumanne, Política, Estadão (https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/) e no meu site Estação Nêumanne (www.estadao.com); de segunda a sexta-feira, às 6h, no Estadão Notícias e, às 7h30m, no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 (eldorado@estadao.com.net); e esporadicamente no Estadão às 5, aqui mesmo no YouTube. Sempre direto ao assunto. Inté. E Deus é mais!

