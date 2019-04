Os 40 anos do Leão do Imposto de Renda

O Leão do Imposto de Renda – um dos momentos máximos da propaganda brasileira, em que o personagem da campanha torna-se a metáfora do produto – foi criado pelo gênio da publicidade Neil Ferreira há 40 anos. A Receita Federal comprou a ideia de que o rei dos animais – no caso o argentino Simba – seria um bom símbolo porque era justo, mas não era bobo. Mas o criador sabia melhor do que o cliente de que ele ganharia no gosto popular porque todo mundo sabe que quem fica com a parte do leão é o governo e o resto vai para os outros políticos. Este foi meu comentário no Expresso Eldorado, apresentado por Haisem Abaki e Carolina Ercolin na Rádio Eldorado sexta-feira 26 de abril de 2019, ao meio dia.

