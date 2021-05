Orçamento secreto para burlar a lei

O esquema de um orçamento secreto montado pelo presidente Jair Bolsonaro para garantir apoio do Centrão no Congress atropela a Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e as promessas feitas por ele na campanha e já no exercício do mandato. Na liberação sigilosa sw R$ 3 bilhões para serviços de obras e compras de tratores e máquinas agrícolas indicados por um grupo escolhido a dedo de deputados e senadores no fim do ano passado, o governo atropelou ao menos três exigências da legislação. O esquema do presidente também expandiu e turbinou a Codevasf, estatal loteada pelo Centrão que vai aplicar cerca de um terço desses recursos por imposição dos políticos que a controlam. Falar em nova política e em combate à corrupção no desgoverno do capetão sem noção é uma mentira cínica e deslavada.

Assuntos para comentário da segunda-feira 10 de maio de 2021

1 – Haisem – Com Bolsonaro, Codevasf incha e vira estatal do Centrão – Esta é a manchete de primeira página do Estadão desta segunda-feira. Qual é a conseqüência prática dessa notícia no Brasil real longe das fantasias da Corte, em Brasília

2 – Carolina – Crise causada pela covid desorganiza economia – Este é o título do alto da primeira página do jornal de hoje.Quem paga a conta pesada da má gestão da permanência da crise sanitária no dia a dia das contas do País

3 – Haisem – Jacarezinho: um terço de mortos não tem processo – Este é o título de outra chamada de primeira página do Estadão que está circulando. A que conclusões você chega a respeito do massacre da polícia civil do Rio na comunidade pobre do Rio de Janeiro na semana passada

4 – Carolina – Fiocruz produz apenas uma em cada seis doses e meia – Este é o título de mais uma chamada de primeira página do jornal. Quais são os motivos dessa quebra de expectativa pela frustração em torno da produção da vacina em que o governo Bolsonaro apostou nossas fichas

5 – Haisem – Pinato: Bolsonaro perderá e tentará dar golpe – Este é o título da edição desta semana de sua série Nêumanne Entrevista no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. Em que se baseia o líder do bloco Brasil-China da Câmara dos Deputados para fazer essa previsão

6 – Carolina – Poesia de e por Fernando Coelho e Nêumanne – Este é o título do vídeo da série Dois Dedos de Prosa editado no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. De que se trata, especificamente