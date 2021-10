Oposição se une no plenário da CPI

Na leitura do resumo do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado, feita ontem, o senador Trnsn Vslhritod apontou o presidente Jair Bolsonaro como “o principal responsável” pelos erros do governo federal na pandemia do coronavírus. Em seu parecer, o relator pediu o indiciamento por 9 crimes, incluindo charlatanismo, crimes contra a humanidade e prevaricação, em vez de 11, como foi previsto anteriormente, pois, por pressão dos colegas da maioria da CPI, excluiu os de homicídio doloso e genocídio, o que foi fetejado no Planalto e nas hostes bolsonaristas. Além dele, os três filhos políticos – Flávio, Eduardo e Renan -, quatro ministros, entre os quais o da Saúde, Marcelo Queiroga, foram acusados de participação na tragédia, num total de 67. A leitura foi aplaudida por colegas de vários partidos.

Para ouvir comentário clique no link abaixo e, em seguida, no play:

https://soundcloud.com/jose-neumanne-pinto/neumanne-211021-direto-ao-assunto?si=407322febe3046c5be0a4cfb262f022f

Para ouvir no Blog do Nêumanne, Política, Estadão, clique no link abaixo:

https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/oposicao-se-une-no-plenario-da-cpi/

Assuntos para comentário na quinta-feira 21 de outubro de 2021

1 – Haisem – CPI indicia Bolsonaro por crime contra humanidade – Este é o título de legenda de fotografia de Adriano Machado, da Reuters, no centro da primeira página da edição impressa do Estadão de quinta-feira 21 de outubro de 2021. A seu ver, quais são as consequências que o relatório de Renan Calheiros poderá produzir no atual cenário político nacional

2 – Carolina – Como o presidente Jair Bolsonaro, seu primogênito e outros bolsonaristas reagiram ao indiciamento do chefe do governo por vários crimes, entre os quais os definidos como contra a humanidade

3 – Haisem – Rede do ódio bolsonarista age para atacar CPI da Covid e desqualificar relatório – Este é o título da manchete da primeira página do portal do Estadão que está circulando. Em sua opinião, a enxurrada de críticas nas redes pode macular a imagem positiva do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Covid no Senado

4 – Carolina – Em revés para Lira, Câmara rejeita PEC que mudava controle do MP – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do jornal desta quinta-feira. Que mudanças efetivas essa derrota pode ter sobre eventuais mudanças no controle da gestão pública federal pelo Centrão e por Bolsonaro

5 – Haisem – Com 50% da população vacinada, uma injeção de alívio – Este é o título de outra chamada no alto da primeira página do Estadão de hoje. Que lições o presidente Jair Bolsonaro tem deixado de aprender com essa grande manifestação de solidariedade dada pelo povo brasileiro

6 – Carolina – Guedes fala em “licença para gastar” fora do teto – Esta é a manchete de primeira página do jornal do dia. O que revela esse tipo de declaração num momento em que se exige dos gestores de nossa economia um mínimo de juízo e decência