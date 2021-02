“Oposição” faz o jogo de Bolsonaro

1 – PSDB, sob o comando do corrupto Aécio, MDB, controlado por Temer, DEM, seguindo ordens do neto do mesmo ACM que liberou Lula para “perder” a reeleição, fizeram tudo o que o Centrão e seu subordinado Bolsonaro queriam. Parece bis do autogolpe da Venezuela. 2 – A esquerda concentra-se na tentativa de limpar ficha de Lula para “evitar” reeleição do capitão e dá uma de moleque de grupo escolar insultando o adversário preferido no voto. 3 – Líder do governo na Câmara quer sair da sombra “enquadrando” Anvisa. 4 – Processada pelo STF por manifestar-se pelo fechamento dele e do Congresso, a bolsonarista Bia Kicis quer presidir a CCJ, instituição que agride. Que coisa! Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

