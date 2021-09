Oposição deu verde-amarelo a Bolsonaro, diz José Murilo

1 – O historiador #josemurilodecarvalho contou que bolsonaristas tomaram as cores nacionais nos atos do dia 7 porque a oposição só veste vermelho. 2 – Em Dois Dedos de Prosa, ele tratou do relançamento do livro Pontos e Bordados, que aborda a arte do marinheiro João Cândido, exposta na Bienal. 3 – O membro da ABL acha que #jairbsolsonaro ganhou a eleição e mantém apoio no eleitorado de classes média e alta explorando o ódio aos políticos.

