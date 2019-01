Oportunismo e prepotência

Por vil oportunismo da oposição sem moral alguma e falta de transparência do governo, que começa a testar sua capacidade de passar o rodo, o Brasil está perdendo uma vez mais a oportunidade de por fim a uma das maiores ignomínias da relação dos políticos com a sociedade. A investigação do MP do Rio na Alerj sobre a hipótese da chamada “cotização”, vulto “Rachid”, que ganhou as manchetes por causa do sobrenome Bolsonaro, mas também alcança o presidente da casa, o petista André Ceciliano, tenderá a cair no vácuo sem exterminar o vício disseminado por todo o país de mandatários políticos que contratam assessores que não trabalham e lhes repassam os próprios vencimentos. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quarta-feira 23 de janeiro de 2019.

