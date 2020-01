Onyx, ministro sem pasta

Há 13 meses na chefia da Casa Civil do governo Bolsonaro, o deputado Onyx Lorenzoni (DEM/RS) tornou-se ministro de um ministério esvaziado. Ao longo do tempo, perdeu articulação do governo no Congresso e assessoria jurídica. Agora, por conta de uma peraltice de seu segundo, José Renato Santini, não manda mais no melhor quinhão que lhe tinha sobrado – o da privatização – para a Economia de Paulo Guedes. Santini, que levou de roldão o sucessor, Fernando Moura, contudo, era mais ligado aos filhos do presidente. Eduardo pediu para mantê-lo. Por enquanto, ele mantém o gabinete de chefe sem ter muito mais o que chefiar.

Assuntos para comentário na sexta-feira 31 de janeiro de 2020

1 – Está na primeira página do Estadão de hoje: Demissões e perda de função ‘esvaziam’ Onyx. O que explica, a seu ver, a manutenção de Onyx Lorenzoni no cargo que já foi o mais importante do primeiro escalão da República e agora passou a ser meramente decorativo

2 – Também na primeira página nosso Estadão registra: Conta de luz banca corrida e massagens. O que autoriza o órgão chamado de Operador Nacional de Sistema Elétrico promover essa farra de mordomia com dinheiro suado do trabalhador

3 – O Globo publicou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, em seu primeiro encontro pessoal com o ministro da Justiça, Sergio Moro, avisou que manterá segurança pública na pasta e Maurício Valeixo, homem de confiança do ex-juiz, na direção da Polícia Federal. Será que recisava

4 – Por falar em Polícia Federal, o órgão informou ontem que nos documentos colhidos em busca e apreensão no gabinete e na casa do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, há evidências de que posto de gasolina que recebeu propinas é mesmo do senador

5 – Terá razão o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se de fato for ao Supremo Tribunal Federal contra pensão para filhas solteiras de ex-servidores

6 – A tragédia das chuvas no Sudeste, em Minas Gerais em especial, tem como única explicação a inusitada precipitação pluviométrica, como afirmou o prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil

7 – O que você diz da decisão do presidente Jair Bolsonaro de destinar verba especial de 852 milhões de reais para socorrer as populações atingidas pela estação chuvosa em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio

SONORA_BOLSO 3101 CHUVAS

8 – O que muda com a declaração da Organização Mundial da Saúde que o surto do novo coronavírus é emergência global

SONORA_OLIVEIRA 3110