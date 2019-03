ONU não é confiável

O desembarque sem consequências funestas de Juan Guaidó em Maiquetia e o comício espetacular de boas vindas em Caracas são bons sinais de que o pesadelo chavista pode estar nas últimas, principalmente porque o líder oposicionista não sofreu as represálias ameaçadas pelos dois principais líderes da ditadura, Maduro e Cabello. Há ainda, contudo, muitos obstáculos a ultrapassar. Ninguém deve se surpreender se a ONU passar a ser em breve um deles. ´Quem se lembra da delegação enviada pela OEA para acompanhar as eleições brasileiras em outubro sob o comando da ex-presidente da Costa Rica, Laura Chinchilla, deve começar a temer pela atuação de Michelle Bachelet na Venezuela.

Assuntos para comentário da quarra-feira 6 de fevereiro de 2019

1 – Haisem – Quais foram os grandes avanços para a crise venezuelana obtidos pela volta em avião de carreira de Juan Guaidó para casa?

2 – Carolina – O presidente da Assembleia Nacional correu algum tipo de risco neste retorno de peito aberto e em plena luz do dia, seguido de comício com multidão impressionante3 – Haisem – Que garantias o processo de redemocratização da Venezuela obterá mercê da visita ao país da delegação da ONU, chefiada pela ex-presidente chilena Michelle Bachelet4 – Carolina – Você se surpreendeu com a notícia de que a Câmara aumenta sem parar o número de assessores parlamentares, dos quais 80% resultam de indicações políticas

5 – Haisem – Qual a relação de causa e efeito entre a reforma trabalhista, a nova MP anunciada por Bolsonaro e a queda do faturamento das organizações sindicais em 90% de sua receita

6 – Carolina – Agora que o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, saiu de um encontro com Bolsonaro confiante de que o governo está seguro dos runos da reforma da previdência, dá para confirmar seu sucesso

7 – Haisem – Você acha que é justificado o temor da Lava Jato sobre efeito maléfico de uma provável decisão do /STF transferindo as condenações de Caixa 2 da Justiça Penal para a criminal

8 – Carolina – Qual é o futuro da Lei Rouanet depois do tuite do presidente Bolsonaro soltando farpas na direção de Caetano Veloso e Daniela Mercury

