Olha a prioridade aí, Bolsonaro

“O Brasil precisando discutir a Reforma da Previdência e o Presidente da República preocupado com armas pra caçadores e defesa do Olavo de Carvalho. Um presidente precisa ter noção de prioridade”, reclamou em seu Twitter o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara, deputado Marcelo Ramos. Ele poderia até ter acrescentado que, enquanto Carlos Bolsonaro concentra suas energias para “explodir” o ministro Santos Cruz, o governo deixa de fazer um planejamento de comunicação que facilite a aprovação da matéria que poderá destravar a economia. Este é o assunto de meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quarta-feira 8 de maio de 2019.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player