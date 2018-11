Olha a Lava Jato aí, gente!

Que Joesley Batista mentiu e ocultou fatos ninguém desconhecia. Afinal, ele não deixou de ser marchante de açougue de uma porta só em Anápolis (GO) apenas por haver demonstrado um extraordinário e reconhecido por seus pares senso criativo e empresarial no negócio de comprar boiadas e desossar reses a ponto de chegar à invejável posição de maior produtor de proteína animal do mundo. Sabe-se, de fato, é que ele foi extremamente beneficiado com crédito superfacilitado do banco público BNDES por obra e graça da imensa generosidade dos petistas Lula e Dilma. Também é de conhecimento público que ele confessou à PF, que agora, em conjunto com o MPF, deflagrou a Operação Capitu, que administrou milhões em contas conjuntas com os ex-presidentes, mas nunca apresentou provas. Este é o comentário com que abri minha participação no Estadão às 5, ancorado por Emanuel Bomfim, transmitido ao vivo do estúdio da TV Estadão no meio da redação do jornal e retransmitido por Youtube, Twitter e Facebook na sexta-feira, às 17 horas.

Para ver o vídeo clique aqui