Óleo no mar, crime impune

Óleo cru despejado no Atlântico Sul chegando às paradisíacas praias do Nordeste, é a esta altura um crime impune. O governo federal não move uma palha para investigá-lo e puni-lo e nem sequer o denunciou no exterior até para cobrar dos países que criaram um quiproquó internacional em torno das queimadas sazonais na floresta tropical, sendo que o pulmão do planeta não é a Amazônia, mas o fundo dos mares onde as algas produzem o oxigênio que respiramos. Os governadores nordestinos, a maioria de esquerda, jogam a culpa toda para cima e saem debaixo para o cuspe não cair nas próprias cabeças. E os ambientalistas de ocasião fingem que isso não é com ele. Outro crime grave é a extinção de comarcas no interior do País por um Judiciário estroina e preocupada apenas em proteger os corruptos do alto comando político nacional com seus advogados grã-finos, aos quais o STF dá guarida fingindo defender inocentes que não o são. Direto ao assunto. Inté.. E só a verdade nos salvará.