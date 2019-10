Óleo nas praias é venezuelano

Após compará-lo com amostras colhidas em todos os poços do mundo em seu laboratório na Ilha do Fundão, no Rio, a Petrobrás concluiu que o petróleo que emporcalha a paradisíaca costa do Nordeste, a Petrobrás concluiu que ele veio de três poços na Venezuela. E daí? Isso em nada reduz os efeitos danosos da indiferença do presidente, que nem sequer foi ver a tragédia, ao contrário de seus substitutos eventuais, Mourão e Alcolumbre. O ministro do Turismo, procurado pela polícia, e do Meio Ambiente, que acusa sem provas, foram e nada de útil disseram.