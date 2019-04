Oito dias para Lula se defender

O juiz Luiz Antônio Bonat, substituto definitivo de Sérgio Moro na 13.ª Vara Federal Criminal de Curitiba, deu oito dias de prazo para a defesa de Lula se pronunciar sobre processo sobre sítio em Atibaia para que possa encaminhá-lo logo para TRF-4. Consolo desses advogados com a decisão definitiva do STJ anteontem é que redução da pena poderá permitir que Lula passe do regime fechado para semiaberto, na prática penal brasileira aberto. Isso, porém, seria impossível caso o petista pegasse bis na segunda instância. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quinta-feira 25 de abril de 2019.

