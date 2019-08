Oi, calote anunciado

A Oi comunicou à Anatel que só tem recursos para funcionar até fevereiro de 2020. Eis aí o epílogo de um calote anunciado, com prejuízo de R$ 65 bilhões para o trabalhador brasileiro, o equivalente ao rombo da telefônica particular que, sob auspícios de Lula e Luís Gushiken, fez parte dos chamados “campeões mundiais” financiados pelo BNDES. E os boys do mercado ainda dizem que esse banco público não tem caixa-preta nenhuma e o yuppie da Tijuca Gustavo Montezano já mostrou não ter competência para abri-la e, então, desagradar futuros patrões do mercado, que dependerão da cornucópia estatal para ganhar muita grana. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.