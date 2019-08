Obstáculos para soltar Lula

Apesar dos esforços dos afilhados do padim Lula, não vai ser tão fácil como pensavam soltá-lo apelando para o precedente aberto com a calhorda decisão de Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que anularam execução do corrupto Bendine ao arrepio da lei. O ex-ministro da Justiça José Paulo Cavalcanti Filho lembrou o princípio da preclusão, que não permite aos advogados usarem argumentos a que não recorreram com o processo ainda aberto. O mesmo jurista descobriu dois artigos na novíssima lei contra abuso de autoridade que proíbem uso de provas ilícitas (caso das denúncias da Intercept) em processos penais. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

