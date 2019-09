Obsessão derrubou Cintra

Uma obsessão derrubou o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra. É fácil entender esta demissão: ela é fruto de sua obsessão doentia pelo imposto único, que agora ele acrescentou que seria a reprodução da CPMF, contra a qual opinam o Congressos, que teria de aprová-lo, e o presidente, que o chefiava até ontem. Mas, tendo Jair B0lsonaro sido deputado por 28 anos e Paulo Guedes um conhecedor do mercado, por que diabos um indicou e o outro nomeou o obcecado em questão secretário da Receita Federal e principal responsável por eventual reforma tributária contra chefe, Congresso e toda a Nação, hein?

Assuntos para comentário da quinta-feira 12 de setembro de 2019

1 – Haisem – A manchete do Estadão hoje é: CPMF derruba secretário e governo vai mudar cúpula da Receita. Por que, em sua opinião, o economista Marcos Cintra insistiu tanto na recriação da CPMF, o que terminou o derrubando

2 – Carolina – Qual a razão de terem apelidado o senador Flávio Bolsonaro, primogênito do presidente Jair Bolsonaro, de ministro 01

3 – Haisem – No alto da primeira página do Estadão de hoje está registrado que MP apura se Carlos Bolsonaro empregou servidores fantasmas. Que conseqüências a notícia poderá trazer que afete o clã presidencial

4 – Carolina – Mesmo extinto e rebatizado, o mesmo Coaf também detectou movimentações atípicas na conta do gabinete do atual deputado federal David Miranda, marido do editor do site Intercept, que divulga mensagens de Telegram da Lava Jato

5 – Haisem – Será que a divulgação da impertinente reclamação do procurador mineiro Leonardo Azeredo sobre seus vencimentos poderá vir a interferir negativamente na boa imagem de que a categoria goza hoje por causa da Operação Lava Jato

6 – Carolina – O que pode explicar, a seu ver, a insistência do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em articular a extensão do foro privilegiado, do qual ele já goza, para 50 mil políticos brasileiros

7 – Haisem – Por que, a seu ver, a forma de o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro, pronunciar o nome de Winston Churchill provocou tanto espanto

8 – Carolina – O que explica, na sua opinião, o aumento incrível de casos de dengue no Brasil hoje