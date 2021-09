Óbitos de covid fraudados por bolsonaristas

O plano de saúde Prevent Senior tornou-se alvo da CPI da covid no Senado após médicos relatarem que seus hospitais atuaram como “laboratórios” para testarem a eficácia da hidroxicloroquina no tratamento da covid, equívoco defendido pelo presidente Bolsonaro. Dossiê feito por um ex-funcionário da empresa e entregue à CPI apontou atestados de óbitos fraudados de forma a omitirem mortes pela doença. “O CID era mudado no sistema para tirar o paciente de isolamento e não no atestado de óbito ou, então, no atestado que ia para a vigilância sanitária, já notificando o paciente que estava, sim, com covid-19”, disse seu executivo Batista Jr. aos senadores. E que a mudança ocorria após 14 a 21 dias de internação. Para Batista Jr. e, segundo UOL, Fernando Parrillo, dono da rede, cloroquina não cura covid.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na quinta-feira 23 de setembro de 2021

1 – Haisem – Prevent sênior alterou fichas de pacientes e retirou covid – Este é o título de chamada no alto da primeira página da edição impressa do Estadão de 23 de setembro de 2021. O que essa descoberta da comissão parlamentar de inquérito da covid no Senado esclareceu sobre o combate oficial federal à pandemia

2 – Carolina – Saúde recua e volta a recomendar vacinas para adolescentes – Este é o título de chamada na primeira página do Estadão desta quinta-feira. O que a notícia revela sobre o plano nacional de imunização do governo Bolsonaro para conter o contágio do novo coronavírus

3 .- Haisem – Covid de Queiroga põe Bolsonaro em isolamento – Este é o título do alto da primeira página A6 da Editoria política do jornal. Este teria sido, a seu ver, o último vexame da visita de Jair Bolsonaro a Nova York ou ainda dá para esperar mais alguma novidade para piorar nossa imagem no exterior

4 – Carolina – Maioria avalia o governo como ruim ou péssimo – Este é o título de outra chamada na primeira página do Estadão de hoje. O que revelou a divulgação de novo levantamento de opinião sobre o atual governo federal pelo Ibope

5 – Haisem – Senado rejeita coligações para eleições para o Legislativo – Este é o título de outra chamada no alto da primeira página do jornal do dia. O que você tem a dizer sobre mais essa reviravolta na legislação eleitoral na atual legislatura

6 – Carolina – Banco Central aumenta Selic pela quinta vez seguida e prevê nova alta em outubro – Esta é a manchete de primeira página do Estadão que está circulando. Por que, em sua opinião, a autoridade monetária tem aumentado a taxa de juros básica