OAB e STF querem soltar Lula

Rapidez com que presidente do STF, Toffoli, atendeu a pedido do presidente da OAB, Santa Cruz, ambos petistas, para por em votação no plenário mais uma tentativa de abortar a jurisprudência de que juízes podem autorizar prisão de condenados em segundo instância deixa claro que escândalo aberto com revelação do Intercept pode fazer parte de uma trama para soltar o presidiário mais famoso do País.

