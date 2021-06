O vexame da falsa epidemiologista na CPI

A chapa esquentou na CPI da Covid no Senado terça-feira quando o senador Otto Alencar inquiriu a médica Nise Yamaguchi sobre conceitos básicos de epidemiologia e ela não soube definir a diferença entre vírus e protozoário nem fixar em 1964 o ano do aparecimento do coronavírus, muito menos falar sobre as oito aparições desde então. O médico a repreendeu por não ouvi-lo enquanto consultava o advogado ao lado e passou-lhe uma descompostura sobre ética médica por propagar uma droga comprovadamente ineficaz influindo na sua aplicação em política pública. De fato. ela não é epidemiologista , mas oncologista. O presidente Jair Bolsonaro criticou duramente o relator e os senadores da CPI por causa do tratamento que lhe dispensaram, mas seu flanco, que já estava exposto, ficou indefensável depois do vexame.

Para ouvir o comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na quarta-feira 2 de junho de 20

1 – Haisem – Qual foi, na sua opinião, a grande surpresa que provocou uma virada espetacular na expectativa no depoimento de ontem da oncologista Nise Yamaguchi na Comissão parlamentar de Inquérito da Covid no Senado Federal e por quê

2 – Carolina – Ação no Recife expõe risco de radicalização nas polícias – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página da edição impressa do Estadão deste 2 de junho de 2021. O que aconteceu no sábado nas ruas da capital pernambucana que veio levantar essa lebre

3 – Haisem – Copa América no Brasil evita perda para a Comebol – Este é o título de mais uma chamada de primeira página do jornal de hoje. O que justificaria, ou não, a seu ver, essa inesperada generosidade do presidente Jair Bolsonaro beneficiando os cartolas do futebol profissional sulamericano

4 – Carolina – Pazuello ganha cargo no Palácio do Planalto – Este é o título de outra chamada na dobra de cima do jornal desta quarta-feira. Que cargo foi esse que o ex-ministro da Saúde passará a ocupar e o que ele fez para merecê-lo

5 – Haisem – PIB trimestral surpreende e previsão para ano chega a 5,5% – Esta é a manchete de primeira página do Estadão que está circulando. O que essa explica essa notícia alvissareira neste momento em que já se começa a temer a chegada da terceira onda da pandemia da covid 19

6 – Carolina – Organização Mundial da Saúde aprova o uso emergencial da coronavac – Este é o título de chamada também na primeira página do Estadão de hoje. Que perspectivas abre essa boa notícia na questão polêmica da imunização da covid 19 neste País