O valor que o STF se dá

Quem quiser ter uma ideia de como o STF se tem dedicado a destravar a economia e a pacificar poderes da República deve consultar sua pauta e verificar que estava marcada para ontem o julgamento de uma ação em que seus ministros decidiriam se uma viúva teria direito a receber toda a pensão deixada pelo marido ou dividi-la com o amante do dito cujo. E quem preferir informar-se sobre a capacidade de a mesma instituição, sob a presidência do dr. Dias Toffoli, tem de causar vergonha à sociedade que mantém seus membros poderá ser informado de que o julgamento foi substituído por uma sessão solene de uma hora em que o órgão máximo do Poder Judiciário ouviu loas sobre os próprios feitos. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quinta-feira 4 de abril de 2019.

