O vaivém do PEN

Às vésperas da sessão do STF para a qual o relator das ADCs que põem em questão a jurisprudência que permite a prisão após condenação em segunda instância, o PEN divulgou a notícia de que pretende retirar sua ação, uma das três previstas, porque não era sua intenção beneficiar com ela o adversário Luiz Inácio Lula da Silva. Quem tem inimigos como esse não precisa muito de amigos, primeiro porque tenta recuar de algo de que não pode recuar e, depois, porque revela na maior candidez a sórdida razão. Deus nos livre. Este é meu comentário no Podcast Estadão Notícias, que contém também entrevista com o candidato à Presidência João Amoêdo e que está disponível no Portal Estadão desde a terça-feira 10 de abril de 2018, às 6 horas.

