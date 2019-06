O último erro de Greenwald

Nova “bomba” do Intercept Brasil contra Moro e Lava Jato terminou explodindo toda a chantagem montada pelo ativista esquerdista americano Glenn Greenwald na tentativa infrutífera de comprometer agentes da lei que combatem corrupção no Brasil. Confusões cronológicas e de identificação de procuradores pretensamente “hackeados” levou o americano a praticarr uma série de lambanças ao justificar o injustificável. Ele nada tem a perder, mas veículos de comunicação que reproduzem suas versões atrapalhadas podem com isso perder consumidores e anunciantes. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver o vídeo no YouTube de domingo 30 de junho clique aqui