O tiranete Lewandowski

Em vez de se dar ao respeito pela autoridade moral, que não tem, o ministro Ricardo Lewandowski mandou a PF prender um cidadão que lhe disse na lata que o STF é uma vergonha para o Brasil num voo de carreira em que viajava para Brasília. Ao presidir reunião da segunda turma, agiu como auxiliar do advogadinho de Lula, tentando, em aliança com Gilmar Mendes, transferir julgamento para plenário após STJ julgar Moro. Vergonha é pouco para definir isso. Se gostar deste vídeo, dê um like, por favor, inscreva-se no meu canal e acione o sininho para ser informado quando gravar e publicar os próximos. Se quiser me encontrar, fá-lo-á diariamente no Blog do Nêumanne no Estadão (https://politica.estadao.com.br/blogs…) e no meu site Estação Nêumanne (www.neumanne.com); de segunda a sexta no Estadão Notícias na Política do Estadão, às 6 horas, e no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado FM 107,3 (eldorado@estadao.com.net), às 7h30m; e esporadicamente no Estadão às 5 aqui mesmo no YouTube. Direto ao assunto. Inté. É Deus é mais!