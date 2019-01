O sucesso de Bolsonaro em Davos

Bolsonaro, Guedes e Moro trazem na bagagem o sucesso em Davos. Mas o governo tem pepinos a digerir, tal como a pressa de Mourão e Onyx em reduzir o acesso de documentos secretos pela Lei de Acesso à Informação. Na contramão, a lerdeza da PF na investigação do crime político do ex-militante do PSOL contra o presidente. Comento ainda o caso da Alerj, a chicana de Lula negada pelo TRF 4, a prisão de Beto Richa e a interpretação calhorda da foto do repórter da GloboNews à mesa com o chefe do MP do Rio. Se gostou deste video, dê um like, compartilhe-o no Facebook e no Twitter, inscreva-se no meu canal e clique no sininho para ser informado quando gravar os próximos. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

