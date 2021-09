O sucesso da CPI condenada a não existir

Na segunda-feira 27 de setembro de 2021 o desgoverno Jair Bolsonaro está comemorando o milésimo dia de sua posse e as redes sociais sob o comando do filhote 02, Carlos, encontraram aquela que pode ser a mentira mais fabulosa de sua existência para comemorar: “Mil dias sem corrupção”. Há outra efeméride que a desmente: também é quando se completam 5 meses da primeira sessão, na terça-feira 27 de abril de 2021, da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado. Não sem antes ter sido conflagrada uma luta campal por sua instalação. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, só a instalou, embora tenha ultrapassado o número de assinaturas (32, cinco a mais que as regulamentares 27), depois de receber ordem expressa do Supremo Tribunal Federal (STF) por determinação monocrática do ministro Luís Roberto Barroso.

No início, já se sabia que a insistência do presidente Jair Bolsonaro em condenar o isolamento social e o uso de máscara e impor o “tratamento precoce” com cloroquina e as até então duas trocas de ministro da Saúde provocariam os mais renhidos embates entre os sete membros contra um soit disant neutro e três governistas. No entanto, faz parte do folclore do Legislativo a paráfrase do famoso lema de Lenin sobre a revolução (“sabe-se como começa, não como termina”) aplicado às CPIs, e logo ela se justificaria. Primeiramente, abundaram as evidências de incompetência do general intendente Eduardo Pazuello tanto em documentos quanto em depoimentos a favor e contrários. O desgaste provocou nova substituição. Mas a resiliência do chefe do desgoverno provou-se rija e hígida e logo o cirurgião do coração Marcelo Queiroga se mostraria tão prestativo quanto o antecessor. Mas aí outras deficiências de gestão viriam à tona. Milhões de testes perderam a validade num depósito em Cumbica. Vacinas destinadas ao Amazonas seguiram para o Amapá. Manaus concentrou o interesse da investigação, não porque o presidente da CPI, Omar Aziz, fosse do Estado, mas pela lambança absurda e criminosa da falta de oxigênio na capital amazonense. Bolsonaro alcançou o ápice da falta de empatia quando imitou, em transmissão por redes de uma encenação com pretensões cômicas, um paciente recorrendo a respirador para arfar.

A imposição do “tratamento precoce” com medicamentos sempre considerados e depois provados como ineficazes, contudo, saiu do centro das atenções do público, que passou a acompanhar as reuniões diárias da CPI pela televisão, e foi substituída por um episódio, no mínimo, de prevaricação do presidente da República em pessoa. Em 25 de junho, o deputado federal bolsonarista Luis Miranda e seu irmão Luis Ricardo, que dirigia o departamento de importações do Ministério da Saúde, disseram à CPI que tinham contado ao presidente no Palácio da Alvorada que havia irregularidades no contrato de R$ 1 bilhão e 670 milhões com a Precisa Medicamentos para aquisição de vacinas indianas Covaxin, com sobrepreço. Após tentativas frustradas de incriminar os dois, o governo fixou-se na terceira versão, dada pelo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, de que Bolsonaro informou a Pazuello, que interrogou o secretário-executivo Elcio Franco, que negou em 24 horas. E incontinenti ambos foram exonerados. Um recorde!

Apesar da informação nunca negada de que Miranda impedira adiantamento, que não estava no contrato, de US$ 45 milhões (mais de R$ 230 milhões), os governistas passaram a se apoiar na narrativa de que não houve compra nem pagamento. Enquanto a maioria contra o governo, chamada de G7, insistia em que o crime da corrupção é consumado mesmo sem ter havido pagamento. O que as duas partes não foram capazes de prever é que um caso ainda mais escabroso estava por ser revelado.

Um grupo de médicos que haviam trabalhado para o plano de saúde privado Prevent Sênior denunciou ao repórter Guilherme Balza, da GloboNews, e ao senador Otto Alencar que seus clientes eram usados como cobaias humanas e tiveram adulterados os certificados de óbito com a retirada da covid como causa. O caso ressuscitou uma discussão do início da CPI sobre a existência de um gabinete dito das sombras para promover remédios sem eficácia e dois nomes foram associados aos dois episódios: a oncologista Nise Yamaguchi, frequente conviva de Bolsonaro em palácio, e o virologista Paolo Zanotto, ambos defensores do tratamento dito precoce.

O escândalo agravou-se com os relatos de parentes de mortos devolvidos da UTI à enfermaria comum para ter óbito suave e assistido, procedimento conhecido como paliativismo – no caso, eutanásia, prática criminalizada na legislação brasileira. Depois de acusado de fazer negociatas com vacinas alegando negacionismo, o presidente da República, que fez live para comemorar estudos no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, tentando chegar à descoberta mágica do remédio contra a covid-19, passou a ser associado a um episódio histórico extremo. Foram lembradas as cobaias humanas do médico e monstro nazista Josef Mengele e a “banalidade do mal”, expressão com que a filósofa judia Hannah Arendt descreveu o julgamento do carrasco Eichmann em Jerusalém. Mengele morreu no Brasil, foi exumado do cemitério em Embu das Artes e virou tema de meu livro de 1985, Mengele – A Natureza do Mal. Nele, usei como epígrafe um poema de Robert Bly, Contando corpos de pequenos ossos. Diz a estrofe final: “Se pudéssemos apenas reduzir os corpos, poderíamos enfiar um corpo numa aliança, uma lembrança para sempre”.

Em alguns dias, o relatório final da CPI nos dará uma ideia se o terror será esquecido ou se os negocionistas serão apenados por negociatas.

*Jornalista, poeta e escritor