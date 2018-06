O STF nas causas

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da manhã de quarta-feira 14 de março de 2014 com os seguintes temas: Temer armou guerra contra Judiciário em geral e Luís Roberto Barroso em particular, mandando Carlos Marun ameaçá-lo de impeachmnent; o mesmo ministro do STF Luís Roberto Barroso permitiu acesso da defesa de Temer ao inquérito dos portos depois das análises dos resultados da quebra de sigilo telefônico e telemático de Rodrigo Rocha Loures, João Baptista Lima Filho, Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita, da Rodrimar; Cármen Lúcia disse que não lida com pressões, apenas não agendará nova votação da jurisprudência da prisão após condenação em segunda instância; Lula garantiu estar pronto para ser preso e negou intenção de pedido de exílio ou fuga para não ter de cumprir pena; Marco Aurélio Mello, relator de ação na Primeira Turma do STF, tornou Romero Jucá réu para investigar se realmente ele pegou 150 mil reais de propina da Odebrecht; o também ministro do STF Ricardo Lewandowski homologou delação premiada do marqueteiro Renato Pereira, que trabalhou para Sérgio Cabral e Luís Antônio Pezão, no Rio; Raquel Dodge recomendou ao STF que autorize condução coercitiva, suspensa a pedido do PT; e, na pesquisa do Ibope para a CNT, 44% dos brasileiros estão, como eu, pessimistas quanto à eleição presidencial de 2018. Alexandre Garcia acha que não adiantou Lula contratar Sepúlveda Pertence; corporações tomam conta do que deveria estar a serviço da população; faltam tornozeleiras; e o que mais vier. Eliane Cantanhêde comentou: Barroso x Temer; Jucá é réu; e Carmen Lúcia no evento da Folha. Em Direto da Fonte, Sonia Racy abordou o embate entre Barroso e Temer.

