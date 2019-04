O SS-TF dá uma de SS-NI

O soit-disant guardião da democracia no Brasil, STF, na verdade, atua como SS-TF, lembrando as tropas de assalto nazistas, SS, e o SNI, ou seja, SS-NI dos tempos do regime militar brasileiro. A esperança é que no dia seguinte ao do incêndio de Notre-Dame e da censura imposta pela dupla Dias Toffoli & Alexandre de Queirós à revista Crusoé (e não Cruzoé com zê de zebra), a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, consiga o intento de provocar uma reunião do plenário da Corte, no qual a tendência é o infame golpe dado pela dupla ser derrotado por 7 a 4. De qualquer jeito, até lá tudo indica que os truculentos atiraram nos próprios pés, pois a citação de Toffoli no propinoduto da Odebrecht, que parecia reservada a redes sociais, foi dada com destaque em primeiras páginas de jornais e noticiários de rádio e televisão. Quanta burrice! Direto ao assunto. Inté, E só a verdade nos salvará!

Para ver vídeo no YouTube clique aqui