O sigilo da Justiça e o tempo na política

Família Bolsonaro comete grave equívoco em imaginar que sigilo de Justiça, no caso do ex-assessor Fabrício Queiroz do senador eleito Flávio Bolsonaro no Coaf, pode lhe dar tempo para evitar consequências políticas funestas na futura administração federal. Ninguém é obrigado a concordar com o deputado estadual de que a versão do ex-motorista é "plausível". Politicamente a cada cidadão caberá julgar se, afinal, o relato é ou não como seu ex-patrão deseja que seja. O melhor a fazer é por tudo em pratos limpos o mais rapidamente possível.

