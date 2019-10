O Senado furta povo

O líder do PSL no Senado, senador Major Olímpio (SP), já avisou que a votação do segundo turno da reforma da Previdência na Casa não será feita antes de 22 de outubro. E que os senadores “estão querendo colocar situações para discutir e para protelar a reforma”. Qualquer brasileiro mais ou menos informado sabe o que significa a palavra “situações”. Os senadores estão reduzindo a economia calculada pela equipe econômica do governo, que já caiu em R$ 500 bilhões em relação a R$ 1 trilhão e 300 bilhões, previsto anteriormente. Ou seja, os senadores, que dizem representar os Estados, onde mora o povo, estão embolsando o resultado de sua chantagem implícita em prejuízo do cidadão. Isso é furto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.