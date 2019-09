O ridículo 3º turno do DataFolha

A pesquisa do DataFolha dando Haddad à frente de Bolsonaro num inexistente terceiro turno inexistente na eleição que já foi resolvida só ridiculariza o próprio instituto e o próprio negócio das pesquisas de detecção de intenções pré-eleitorais. A próxima eleição presidencial está marcada para daqui a três anos e quatro meses e a sondagem só pode ser uma adesão explícita ao Lula Livre e a uma eventual campanha pelo impeachment do presidente eleito, que não tem a mínima possibilidade de acontecer. Com isso assume o primeiro lugar da piada de mau gosto vencendo a tentativa de Márcio França, tirando o PSB do Foro de São Paulo para enganar o eleitor tentando se dissociar do PT. E a atribuição a Luciano Huck a líder do centro para lutar contra polarização política. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.