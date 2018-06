O rei de habeas corpus

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da sexta-feira 9 de fevereiro de 2018 opinando sobre os seguintes temas: a fúria de soltar de Gilmar Mendes desconsidera o povão vitimado pelos corruptos que tira da cadeia; o zero à esquerda João Rodrigues, preso pela PF, não zerou os portadores de foro privilegiado na Lava Jato tornados impunes pelo STF; a inoportuna visita de Pertence a Fachin; a súbita mudança de opinião de Fux sobre a Ficha Limpa aplicada aos condenados em segunda instância; a indecisão da Câmara na hora de cassar deputados apenados pela Justiça; mais uma tentativa de Palocci de negociar delação premiada; o tamanho do rombo da Previdência; e o papo, não plano, de segurança de Pezão para o Rio. Eliane Cantanhêde advertiu que Fux pode não endurecer tanto quanto anunciou na posse contra os políticos fichas sujas; e a turma do Cabral entra bem no carnaval, com duas vitórias na justiça, mas ainda falta o próprio Cabral. Alexandre Garcia comentou que Antônio Palocci pede para falar; o presidente do TSE não quer brechas na ficha limpa; e Adriana Ancelmo e os cuidados com os filhos dela nas mãos do STJ. Em Direto da Fopnte, Sonia Racy abordou a inflação americana

